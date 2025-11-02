Explosión de tren deja una persona herida y una desaparecida en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- Una persona resultó herida y otra permanece desaparecida tras el descarrilamiento y explosión de un tren en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo. La locomotora transportaba, entre otros materiales, alcohol etílico y hexano.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el accidente que ocurrió la mañana de ayer en la cuarta manzana de la zona Centro de Tepetitlán dejó cuantiosas pérdidas materiales. Asimismo, un elemento de seguridad privada perteneciente a la empresa ferroviaria presentó quemaduras de primer y segundo grado, además de síntomas de intoxicación por humo.

La persona lesionada fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital, donde permanece internada. En tanto, uno de sus compañeros no ha sido localizado por lo que se prevé que pudo haber quedado atrapado entre los vagones incendiados.

¿Qué ocurrió?

Ante ello, elementos de Protección Civil estatal, Seguridad Pública municipal y personal técnico de la empresa ferroviaria mantienen labores de búsqueda, rastreo y verificación estructural, con equipo especializado de protección respiratoria y térmica debido a la presencia de vapores tóxicos y altas temperaturas.

Las autoridades informaron que la situación se encuentra controlada y no existe riesgo para la población luego de que algunos vagones explotaron, lo que generó densas columnas de humo visibles a varios kilómetros.

El tren resultó severamente dañado por lo que se activó el protocolo de atención a emergencias por materiales peligrosos y se estableció un perímetro de seguridad de 300 metros para priorizar las acciones de contención, enfriamiento y aislamiento del área.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Se indicó que se aplicó agua a presión y espuma química para controlar el fuego y enfriar las estructuras metálicas, a fin de evitar su reactivación. Asimismo, se realizó monitoreo atmosférico y se descartó la presencia de gases inflamables o tóxicos para la población.

El siniestro se encuentra completamente controlado y sin riesgo para la ciudadanía. El área permanece bajo resguardo y supervisión permanente, con trabajos de remoción controlada de vagones y evaluación estructural.

La Subsecretaría de Protección Civil estatal señaló que se mantiene coordinación con las autoridades ferroviarias para continuar con las investigaciones y garantizar la seguridad integral de la zona.