Indagan descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició diversas investigaciones tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en la Línea Z, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas, informó su titular, Raquel Buenrostro.

Acciones de la autoridad tras el accidente

En entrevista con medios de comunicación, luego de presentar el programa "Semilleros de la Honestidad", la funcionaria explicó que las indagatorias buscan determinar si existió alguna omisión por parte de servidores públicos, empresas o proveedores involucrados en la operación y mantenimiento del proyecto ferroviario.

Detalles sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Buenrostro subrayó que, por mandato legal, la dependencia a su cargo tiene la obligación de realizar auditorías a todas las instituciones del gobierno federal, especialmente cuando ocurre un hecho grave y lamentable como el descarrilamiento del ferrocarril del Tren Interoceánico.

Precisó que las investigaciones no se enfocan únicamente en el accidente en sí, sino en revisar de manera integral los procesos administrativos, técnicos y de supervisión, con el objetivo de identificar posibles fallas en la toma de decisiones o en el cumplimiento de responsabilidades.

Impacto del descarrilamiento en la comunidad

La secretaria reiteró que las auditorías al Tren Interoceánico ya se realizaban antes del incidente; sin embargo, tras el siniestro se llevará a cabo una revisión más detallada y específica, con la finalidad de esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.