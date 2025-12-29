Ellos son los fallecidos en descarrilamiento del Tren Interoceánico

El 28 de diciembre se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que conecta el océano Pacífico con el golfo de México, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, informó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la dependencia, a bordo de la unidad viajaban 250 personas, entre pasajeros y tripulación, de las cuales 139 resultaron ilesas. Del total de heridos, 36 permanecen hospitalizados, mientras que el resto presentó lesiones no graves.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los lesionados reciben atención médica en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Entre las víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, se encuentran menores de edad, jóvenes estudiantes, un profesor e integrantes de familias originarias del estado de Veracruz.

Elena Solorza Cruz

Una de las menores fallecidas es Elena Solorza Cruz de seis años de edad, quien viajaba con sus padres para vacacionar en Coatzacoalcos, Veracruz.

Luisa Camila Serrano Moreno

Luisa Camila Serrano Moreno de 15 años de edad, originaria de Salina Cruz, Oaxaca, quien viajaba con su madre y hermana para pasar el fin de año en Coatzacoalcos.

Berzaín Cruz López, y su esposa María Concepción Acevedo

El profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 05 con sede en Salina Cruz, Berzaín Cruz López, y su esposa María Concepción Acevedo.

Israel Enrique Gallegos Soto

Falleció el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien será velado esta noche en Matías Romero Avendaño, y se está a la espera de la llegada de sus familiares; la esposa del periodista aún se encuentra hospitalizada.

Rogelio Luna, Patricia Medina Pérez y Honoria Medina Pérez

Rogelio Luna, Patricia Medina Pérez, Honoria Medina Pérez, los tres integrantes de una misma familia originaria de Minatitlán, Veracruz.

María Antonia Rosales Mendoza

María Antonia Rosales Mendoza, originaria de Acayucan, Veracruz, viajaba acompañada de su esposo Rolando Domínguez Ramírez y de su hija Libertad Domínguez Rosales, quienes resultaron heridos. Habían viajado a Salina Cruz para visitar a una hermana de ella, y para vivir la experiencia, decidieron regresar en el Tren Interoceánico.

Detalles confirmados sobre las víctimas del accidente

Las autoridades continúan investigando las causas del descarrilamiento y brindando apoyo a las familias afectadas. Se espera que se realicen más declaraciones oficiales en las próximas horas.

Acciones de la autoridad tras el descarrilamiento

La Secretaría de Marina y otras autoridades locales están coordinando esfuerzos para atender a los heridos y proporcionar información a los familiares de las víctimas. Se han habilitado centros de atención para brindar apoyo psicológico a quienes lo necesiten.