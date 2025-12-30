Velan a periodista fallecido en accidente del Tren Interoceánico

MATÍAS ROMERO, Oax.- El periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba a bordo en compañía de su pareja en el Tren Interoceánico que se descarriló la mañana del domingo en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue velado en la vivienda que era de sus abuelos en el municipio de Matías Romero Avendaño.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

La misa está prevista a realizarse a las cuatro de la tarde de este martes y a las cinco será el inicio del cortejo fúnebre para su entierro. En el servicio fúnebre, compañeros periodistas rindieron guardia de honor en su memoria y como reconocimiento a su trayectoria.

Detalles del velorio de Israel Gallegos en Matías Romero

Su tío Ares Edgardo Jiménez del Toro expresó que consideraba a Israel Gallegos como su hijo, pues lo cuidó desde pequeño; recordó que el periodista oaxaqueño vivía en la Ciudad de México, pero lo convencieron de regresar a Oaxaca por situaciones complicadas en la capital del país.

Estado de salud de Karen Leyva tras el accidente

Israel Gallegos viajaba en compañía de su esposa, hasta donde ha informado la familia, con el objetivo de vacacionar. Su esposa Karen Leyva continúa hospitalizada, pero se encuentra estable y con un diagnóstico favorable por parte del equipo médico que le brinda atención, informó el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO).