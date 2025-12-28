Sheinbaum se pronuncia por accidente de Tren Interoceánico en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) se encuentra apoyando a los usuarios del Corredor Interoceánico, tras el accidente donde se descarriló uno de los vagones principales.

Por medio de su cuenta de X, la Presidenta mencionó que se encuentran atentos a los trabajos que se realizan. Detalló están participando instancias como SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado, así mismo, señaló que conforme se tengan más datos, ampliaran la información.

¿Qué ocurrió con el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos insignia en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró un nuevo incidente. En esta ocasión, la máquina principal del ferrocarril se descarriló a la altura de la comunidad Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, informó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Semar, sin reportar si hubo personas heridas.

De acuerdo con la dependencia, viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. "En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", reportó mediante un mensaje en redes sociales.

Acciones de la autoridad tras el descarrilamiento

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aseguró que desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente. "Conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia", señaló.