Dan de alta a dos lesionados por descarrilamiento de Tren Interoceánico

El IMSS Bienestar informó que dio de alta a dos personas que resultaron lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado domingo 28 de diciembre, en Oaxaca.

Uno de ellos era atendido en el Hospital General de Salina Cruz, y otro recibió atención médica en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso".

"Ambos pacientes fueron dados de alta con los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento y contarán con seguimiento puntual en consulta externa. Se les brindará atención en especialidades como medicina interna, psicología y aquellas que cada uno requiera", refirió el IMSS Bienestar a través de sus redes sociales.

El IMSS Bienestar aún atiende a cinco personas que permanecen hospitalizadas en sus unidades médicas.

Dos pacientes reciben atención médica en el Hospital General de Salina Cruz, otras dos personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y una persona en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso".

Hoy, el IMSS Bienestar también reportó el fallecimiento de la paciente H. A. A. que recibía atención médica en el Hospital Regional de alta especialidad en Oaxaca de IMSS Bienestar.

Con dicho deceso, la cifra de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico se elevó a 14.