Desbordamiento del Arroyo Seco provoca colapso vial y usuarios varados en Jalisco

La tormenta que cayó durante la noche del lunes y la madrugada del martes en los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco, provocó que el Arroyo Seco que corre por la avenida Adolf Horn, se desbordara provocando inundaciones en varias colonias y colapsando la vialidad en varias de las avenidas principales del municipio; usuarios del transporte público y automovilistas han reportado que tuvieron que pasar la noche en los camiones o en sus vehículos.

La lluvia comenzó cerca de las 20:00 horas del lunes y persistió hasta la madrugada, por lo que la riada en el arroyo derribó la barda de contención en varios puntos a lo largo de la avenida que permanece cerrada hasta la tarde de este martes.

Las inundaciones en la zona provocaron que decenas de vehículos quedaran varados y aunque la Policía Vial implementó un operativo para intentar desalojar la zona, varios automovilistas no pudieron salir y permanecieron en sus vehículos esperando a que bajara el nivel del agua.

Lo mismo ocurrió con algunas unidades del transporte en las que los pasajeros tuvieron que pernoctar; en tanto, la gente que esperaba en las paradas de autobús cuando el arroyo se desbordó, fueron auxiliadas por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional; algunas rutas lograron terminar sus recorridos pasada la una de la mañana del martes.