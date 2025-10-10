Difunden videos de personas atrapadas en árboles y techos por inundación en Veracruz

Habitantes de ciudades como Poza Rica han solicitado apoyo para las personas que quedaron atrapadas en los techos de sus casas, estructuras y hasta árboles con el fin de ponerse a salvo de las inundaciones.

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas 72 horas en Veracruz provocaron severas afectaciones en varios municipios. Sectores incomunicados, viviendas inundadas y daños en zonas agrícolas debido al desbordamiento de ríos.

En redes sociales circula un video donde se escucha a un niño pedir ayuda y grita desesperado y constantemente “Papá”, mientras está en lo alto de un árbol.

“Agárrate bien al árbol ya está bajando el agua, resiste un poquito”, le gritan unas personas que están observando desde el techo de un edificio.

La situación se repite en varias localidades que fueron afectadas por el desbordamiento de ríos en Veracruz.

Los habitantes piden la intervención de las autoridades para hacer labores de rescate y monitoreo, además de agilizar la entrega de ayuda ante el panorama devastador que se observa.

“Todo se está inundando, el agua desbordó, pasó la carretera; ya todo se perdió, todo”, dice otro hombre en un video.