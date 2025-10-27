Siguen ocho personas desaparecidas tras inundaciones en Veracruz

Ocho personas siguen en calidad de no localizados en el norte de Veracruz, ello como consecuencia de las intensas lluvias, deslaves y desbordamientos de ríos ocurridos a principios de mes.

¿Qué ocurrió?

Las autoridades estatales revelaron que en el municipio de Ilamatlán se reportan no localizadas cuatro mujeres: una maestra y su niña y otras dos féminas; además hay reportes en los municipios de Poza Rica y Espinal. La búsqueda de los no localizados se intensificó en los últimos días con el envío, vía aérea, de dos binomios caninos especialistas en búsqueda de personas al municipio de Ilamatlán y se mantienen labores en otras demarcaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

A 17 días de la tragedia, el Gobierno del Estado reportó que fueron 38 los municipios afectados, 56 mil viviendas con algún tipo de daño y 58 localidades que permanecían aisladas, de las cuales aún hoy 12 continúan pendientes de acceso. Las autoridades destacaron que mantienen un despliegue integral de atención humanitaria, apoyo alimentario y reconstrucción de infraestructura básica, en coordinación con el Gobierno de México, autoridades municipales y la ciudadanía.

Se mantiene un puente aéreo permanente para trasladar víveres, medicamentos, vacunas y personal médico a las comunidades incomunicadas de la sierra, principalmente en Huayacocotla, Zontecomatlán, Ilamatlán y Texcatepec.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

En materia educativa, se reporta un avance del 70.8% en la rehabilitación de escuelas: 346 de los 489 planteles dañados ya fueron atendidos, mientras que en ocho municipios las clases permanecen suspendidas temporalmente por trabajos de limpieza y reparación.