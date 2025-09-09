‘Arriba’ menos capital a proyectos portuarios

La inversión pública en infraestructura en puertos durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador registró una contracción de 39 por ciento al alcanzar los 27 mil 601 millones de pesos, a precios del 2024, comparado con el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, según el Informe, la inversión privada en el mismo periodo registró una disminución de 0.2 por ciento, al alcanzar los 57 mil 061.41 millones de pesos, igualmente a precios del 2024.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), José Manuel Urreta Ortega, señaló que hay diversas oportunidades por atender en los puertos y que se dejaron de hacer en el gobierno anterior por el impulso que se les dio a otras obras de infraestructura.

Indicó que entre las obras que quedaron pendientes fue la ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, con la cual se buscaba apuntalar el desarrollo del Sistema Portuario Nacional, para poder atender la creciente demanda de servicios portuarios y generar mayor desarrollo social, local y regional.

“Manzanillo es un puerto saturado y sumamente importante porque es un puerto de conexión en donde se descargan contenedores y se suben a otras embarcaciones para ser llevados a Sudamérica o al Noroeste de Estados Unidos, pero fue un proyecto que pausó el sexenio pasado y que la presente administración va a retomar”, acotó Urreta.

Indicó que también se pausó la ampliación del puerto de Veracruz, así como en la edificación de nuevas terminales, entre otros.

No obstante, aseguró que muchas de las obras que no se hicieron o concluyeron en el gobierno anterior, en esta administración se buscan reactivar.

Asimismo, agregó que es necesario impulsar la actividad de cabotaje en el País para mover mayor mercancía vía marítima, así como intensificar el dragado para que los puertos nacionales puedan recibir embarcaciones más grandes, y cambios y mejoras en las aduanas, entre otros.