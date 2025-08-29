CDHCM emite recomendación a Fiscalía por caso de Monserrat Uribe

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Justicia capitalina por el caso de la desaparición de la joven Monserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el pasado 24 de julio de 2020 y fue encontrada por su madre, la buscadora Jacqueline Palmeros, en la zona del Ajusco en noviembre del año pasado, por la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda.

Debido a esta recomendación, la Fiscalía capitalina ofrecerá una disculpa pública, instalará un memorial y dará seguimiento para que la familia sea inscrita en el registro de víctimas para la valoración del plan integral de reparación.

A través de la recomendación 10/2025, la CDHCM encontró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vulneró el derecho a ser buscada con debida diligencia reforzada y enfoque diferencial, así como el derecho a la integridad personal de víctimas y familiares en agravio de Monserrat y su familia.

"En perjuicio de Jael Monserrat Palmeros, mujer joven, víctima directa uno, y de Miriam Jacqueline Palmeros Rosas, mujer, víctima directa dos", explicó la cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos local, María Luisa García.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Pérez anunció que la disculpa pública deberá explicar lo ocurrido y se reivindique la honra de Monserrat.

"Llevará a cabo tres actos de disculpa pública correspondientes a cada uno de los tres instrumentos recomendatorios, por la violación de derechos humanos en perjuicio de las víctimas en las que se explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y se preserve la honra y la memoria", dijo la presidenta de la CDHCM.

También se instalará un memorial para Monserrat con un acto conmemorativo a satisfacción de la mamá de la joven.

Además, la FGJ deberá adoptar medidas de no repetición y dará vista a las instancias implicadas para verificar si existió incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el caso.

También, la familia deberá recibir atención psicológica y tanatológica de forma gratuita a través de la Comisión de Atención de Víctimas.

Entre las omisiones que la Comisión de Derechos Humanos capitalina encontró fue que el personal ministerial señaló en un inicio que la desaparición de Monserrat fue voluntaria, contraviniendo el protocolo de búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, especialmente de mujeres.

Tampoco se activó el protocolo Alba para encausar la búsqueda y por ende no se realizaron las debidas tareas para localizar a Monserrat.

Además, durante la entrevista con la familia de la joven para conocer datos de personas desaparecidas antemortem, la entrevistadora realizó apreciaciones prejuiciosas, revictimizantes y con estereotipos de género.

Durante la presentación de la recomendación, la cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Luisa García Hernández, destacó que el cuerpo de Monserrat no fue encontrado por las autoridades sino por su mamá.