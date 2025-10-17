Claudia Sheinbaum reacciona a reclamo de joven en Veracruz

Tras un video que se volvió viral en las redes sociales en el que se le observa pedir a un joven que escuche y calle, ante los reclamos de la supuesta desaparición de estudiantes por las lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la presunta relación del estudiante con un partido político.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "en todos los lugares no he tenido problema, realmente".

"Aquella discusión que tuvimos con un joven en Poza Rica; que por cierto ahí están sus fotografías y también ayer se publicó también una red que en realidad no es cierto del número de estudiantes desaparecidos que mencionaba en ese momento".

"Pero, digo, más allá de ese tema que además no tengo problema en hablar con cualquier mexicano y mexicana. ¿A qué vamos? A escuchar, vamos a escuchar para ver las necesidades y atenderlas y en ninguno de los lugares ha habido problemas", expresó al destacar "la generosidad" de las personas.

En redes sociales circularon imágenes del supuesto estudiante en una visita al Congreso de Veracruz, donde con su grupo fue recibido por una diputada priista.

"Vamos saliendo y vamos a estar atentos hasta el último momento que todos los mexicanos y mexicanas tuvieron afectaciones puedan ser atendidos", añadió.