Reportan desaparición de ex Alcaldesa en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO 03-Aug-2024 .-La ex Presidenta Municipal de Angamacutiro y actual regidora de Penjamillo, al norte de Michoacán, Maribel Juárez Blanquet, fue presuntamente privada de su libertad junto con otra mujer.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una alerta oficial para su localización.

Juárez Blanquet, Alcaldesa de 2018 a 2021, es hermana del ex diputado local del PRD asesinado a balazos en Morelia, en 2020, Erik Juárez Blanquet, y había denunciado amenazas en su contra en 2021, cuando buscaba la reelección.

En 2022 fue nombrada regidora por el Congreso local una vez que todos los miembros del Ayuntamiento de Penjamillo renunciaron por amenazas de la delincuencia organizada.

En la Alerta Ámbar emitida, la FGE informó que Juárez Blanquet, de 37 años, y otra mujer llamada Josefina Muñoz Rosales, de 42, desaparecieron hoy en Angamacutiro, sin que hasta el momento se tenga noticia sobre su paradero.

Medios de Michoacán informaron que, según versiones extraoficiales, esta mañana las dos mujeres estaban cerca del Rancho Miravalle, en Angamacutiro, gobernador por el morenista Hermes Pacheco Bibriesca, cuando fueron interceptadas por dos vehículos de los que descendieron hombres armados y se las llevaron.

En 2021, cuando buscaba la reelección, Juárez Blanquet, del PRD, hizo campaña en una camioneta blindada y con escolta debido a que denunció amenazas de muerte.

"Para mí no es fácil traer nueve escoltas, andar en una camioneta blindada, porque no es un lujo, porque es una necesidad. Y quiero que sepan que a pesar de las amenazas que me han hecho a mí, no me voy a dar por vencida", expresó entonces.