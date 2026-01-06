Ofrecen recompensa por dos hombres desaparecidos en Chihuahua

Un total de 400 mil pesos son los que se ofrecen como recompensa para quienes brinden información que lleve al paradero de dos hombres desaparecidos desde agosto en Parral, Chihuahua.

Durante la tarde de este martes, la Comisión Local de Búsqueda, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Sur en la entidad, informó que ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información veraz que contribuya a la localización de Jesús Gerónimo Sánchez Tarín y otros 200 mil pesos por información para encontrar a Jaime Leónides Cano Sotelo, quienes fueron reportados como desaparecidos el 23 de agosto en la ciudad de Parral.

Acciones de búsqueda de la autoridad

A pesar de las diversas acciones de búsqueda e investigación realizadas, que incluyen rastreo en campo, entrevistas, pegado de carteles, elaboración y difusión de cédulas de identificación, así como la ejecución de órdenes de cateo, no se ha logrado dar con el paradero de las personas mencionadas.

Detalles sobre los desaparecidos

Según lo informado, la Fiscalía de Distrito Zona Sur continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los dos hombres desaparecidos de 25 y 26 años. Si se cuenta con datos que permitan la localización de Jesús Gerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, o de otras personas desaparecidas, favor de comunicarse al 614) 429-33-00, extensión 11343, (656) 629-33-00, extensiones 56923 y 56924, 911 para atención inmediata, o bien, al 089 para Denuncia Anónima; toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.