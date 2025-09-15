Alcaldesa de Iztapalapa evacua viviendas tras aumento de socavón

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que, tras el agrandamiento del socavón que se registró este sábado en entre Avenida 5 y Calle 4, colonia Renovación, fueron desalojadas 27 personas que vivían en cinco lotes ubicados en Avenida 5.

Explicó que de este sábado al domingo, tras las intensas lluvias, el diámetro de la oquedad se duplicó, por lo que pasó de 5 a 10 metros.

"Son tres lotes, el 8, 9 y 10. En el 8 viven familias que rentan, el 9 está dividido en dos. Son cinco lotes en total que tuvimos que pedirles a algunas familias que mejor no pernoctaran en sus viviendas y les ofrecimos un albergue, solamente llegaron 20 personas", dijo la edil.

Señaló que actualmente está pendiente un dictamen estructural para las viviendas, el cual, aunque no se ha hecho, por seguridad y prevención, se llevó a cabo la evacuación.

Expuso que, mientras se repara el socavón -menos de un mes-, la Secretaría de Vivienda los apoyará con una renta mensual de 4 mil pesos hasta por tres meses o en la reubicación en hoteles.

Aleida Alavez aseguró que se les ha dado desayuno, comida y cena y se dará seguimiento a los casos.

Este sábado a las 14:00 horas un camión perteneciente a la empresa refresquera Jarritos se hundió en un socavón que se creó en la colonia Renovación, debido a una falla en una línea de la red de drenaje subterránea en la zona.