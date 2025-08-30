El desafuero ayuda a victimizarse: Alcalde

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que no es necesario quitarle el fuero al líder del PRI, Alejandro Moreno, porque con su comportamiento destruye al tricolor.

Ante la exigencia de Gerardo Fernández Noroña de apresurar el desafuero del dirigente priista, la morenista consideró que esas peticiones ayudan a los adversarios para victimizarse.

"Siento que en el caso

de Lilly Téllez y otros, buscan la victimización con esos procesos: ´Me quieren desaforar porque soy de la Oposición´ o ´Quieren desaparecer a la Oposición´. Buscan esa ruta para victimizarse.

"No me toca a mí esa decisión, la habrá de tomar la Cámara de Diputados, pero considero que en este tipo de casos ellos mismos se ponen en evidencia y quien los castiga es el pueblo, nomás de verlos. No se requieren ni un juicio de desafuero", apuntó en conferencia de prensa en su gira por Chihuahua.

Ironizó que a Morena le ayuda mucho "Alito" a disminuir a la Oposición, por lo que están felices de que sea el "líder eterno".