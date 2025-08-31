La nueva voz de la literatura mexicana

Héctor Martínez decidió crear en medio del golpe de la pandemia una editorial para impulsar la literatura en lenguas indígenas. Su proyecto era ambicioso, no solo por el hecho de lanzarlo durante aquel año de pesadumbre y complicaciones, sino porque pretendía recoger lo que pasaba en las poblaciones indígenas de México, siempre olvidadas. Creó entonces Oralibrura, una editorial independiente que en cinco años ha llegado a publicar 10.000 ejemplares de títulos de autores en lenguas originarias, con lo que intenta dar un impulso a una literatura vista como menor. “Estos escritores no están dentro del universo de la literatura mexicana”, afirma Martínez. “La mayoría de ellos no solo escriben y se traducen, sino que también se autopublican”, lamenta el editor.

Los libros que publica Martínez son bilingües, es decir, que en cada ejemplar aparece el texto en la lengua originaria y a la par la traducción al castellano. Oralibrura publica en mixteco, en me’phaa, que se habla en la montaña del Estado de Guerrero, zapoteco, náhuatl y otomí. Su catálogo cuenta con 10 títulos, a razón de 1.000 ejemplares por título y un precio promedio de venta de 200 pesos (unos 10 dólares), porque Martínez sabe que se enfrenta a un mercado difícil, uno donde “el libro no es un elemento de la canasta básica”, los salarios son bajos y donde apenas el 43,2% de la población alfabeta de 18 y más años afirma leer al menos un libro al año, según datos de 2022 del Inegi, el instituto de estadísticas. La gente que habla alguna lengua en indígena en México asciende aproximadamente a 7,4 millones de personas, el 6,1% de la población.

El otro gran problema es la distribución, porque las grandes cadenas de librerías de México no muestran interés en presentar en sus escaparates estas obras. “Hemos tenido mala experiencia con las librerías. Comenzamos a meter hace 15 años los primeros materiales hechos por editoriales independientes, pero fue un lío, porque siempre que uno entraba y preguntaba por algún autor en lenguas, nos remitían al área de antropología o de lingüística. Desde entonces hemos distribuido nuestros libros de mano en mano, a través de las redes, en las ferias y nos ha funcionado bastante bien”, afirma Martínez. Agrega que a pesar de todas estas dificultades, sí hay un mercado creciente para esta literatura. “Aún no como quisiéramos, como les pasa a los escritores consagrados, pero sí hay un interés creciente de los jóvenes por esta literatura, por lo que hay que seguir trabajando”, afirma.

La poeta y promotora cultural Celerina Sánchez Santiago tiene claro que son mejores tiempos para la literatura en lenguas originarias, aunque falta mucho camino por andar. Sánchez forma parte de una generación que desde finales de los pasados años ochenta ha logrado romper barreras para que las voces indígenas se lean más en México, un país, afirma, que en el pasado ha querido borrarlas. “Durante mucho tiempo el papel del Estado era desaparecer las lenguas originarias”, afirma rotunda. “A pesar de que había un espacio para la educación indígena, en realidad, siempre se usó la lengua como un puente para la castellanización. Es una crítica que hago: a 60 años de la educación indígena, dónde están los resultados. Yo entré a la primaria en 1977 y jamás me hablaban de las lenguas, si no que te decían: ‘Ay, es que hablas un dialecto y los dialectos no tienen historia, no tienen literatura, no se pueden escribir”, recuerda.