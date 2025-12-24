Baja presión inflacionaria en México

La inflación en México mostró una desaceleración inesperada durante la primera quincena de diciembre, al ubicarse en 3.72% a tasa anual, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un nivel inferior a lo anticipado por analistas financieros para el cierre de año.

¿Cómo ocurrió la desaceleración de la inflación en México?

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.17% respecto a la quincena previa, lo que confirma que, aunque los precios continúan al alza, el ritmo de crecimiento se ha moderado. Este comportamiento sorprendió al mercado, ya que estimaciones como la encuesta de Citi preveían una inflación cercana a 3.9% al finalizar diciembre.

La inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad y marca la tendencia de mediano y largo plazo, se ubicó en 4.34% anual, con un aumento quincenal de 0.31%. Las mercancías registraron un incremento anual de 4.29%, mientras que los servicios avanzaron 4.88%, niveles que aún se mantienen por encima del objetivo del Banco de México, fijado en 3% con un margen de variación de un punto porcentual.

Detalles sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor

En contraste, la inflación no subyacente disminuyó 0.30% en la quincena, para colocarse en 1.71% anual. Al interior de este componente, los precios de frutas y verduras retrocedieron 1.54%, mientras que los energéticos y tarifas reguladas por el gobierno aumentaron 0.21%. Entre los productos con mayores alzas destacó el transporte aéreo, con un incremento quincenal de 38.25%, así como los servicios turísticos en paquete.