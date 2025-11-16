Marchan médicos con Movimiento del Sombrero

Un grupo de médicos de distintos hospitales y unidades médicas se unieron a la marcha encabezada por el Movimiento del Sombrero, para denunciar el desabasto de insumos y medicamentos, y condiciones precarias de trabajo que les impide brindar un buen servicio en el sector público.

Y no sólo ellos exigieron que el Gobierno Federal compre medicamentos, también muchos ciudadanos que han padecido el desabasto e, incluso, han visto morir a familiares por esa causa.

Tal fue el caso de la esposa de Armando Treviño, quien falleció en 2021, porque en el Centro Médico Nacional "La Raza" no tuvieron los medicamentos para tratarla. "Yo vengo por esto también, porque yo perdí a mi esposa por falta de medicamentos, por falta de atención a lo que tenían que hacerle. Entonces, yo tengo ese coraje, ese sentimiento, que quisiera hacer muchas cosas, entregar mi vida por México y deshacernos de este gobierno que no sirve para nada.

¿Qué denuncian los médicos?

El cirujano Carlos Apiz, quien formó parte del contingente de médicos que protestó por el desabasto de medicamentos, denunció que no tienen medicamentos ni insumos para realizar su trabajo, y que la culpa es del Gobierno Federal. "Los servicios médicos han decaído, cuando la 4T entró, y ellos no tienen la capacidad para hacerlo, pusieron a personas que no son capaces para hacerlo, y ahora sin recursos, sin posibilidades de poner infraestructuras correctas para los mexicanos. No hay medicamentos, no hay soluciones, las enfermeras tienen que estarse trayendo sus cosas porque no tienen capacidad para resolver las que ellas tienen", comentó.

¿Cuál es la situación actual en hospitales?

La falta de medicamentos y recursos en hospitales ha generado un clima de inseguridad y desconfianza entre los pacientes y el personal médico. La situación se ha vuelto crítica, y muchos médicos se sienten impotentes ante la inacción del gobierno. La marcha del Movimiento del Sombrero es solo una de las muchas acciones que se están llevando a cabo para exigir cambios y soluciones efectivas a esta crisis en el sector salud.