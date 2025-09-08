Sheinbaum aplaude elecciones en Argentina y resalta la defensa de la libertad y justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que Argentina vivió una "jornada democrática ejemplar", luego de que Fuerza Patria, alianza peronista de oposición al gobierno de Javier Milei, triunfó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo expresó que "la libertad y la justicia son derechos de los pueblos".

"Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente", escribió.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei sufrió este domingo una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.