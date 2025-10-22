Pemex informa sobre derrame en Veracruz y acciones de limpieza

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue trabajando en la remediación del derrame de hidrocarburos que se generó en el ducto Poza Rica–Madero por las lluvias intensas registradas en Veracruz en días pasados.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que mantiene intensas labores de limpieza, contención y remediación ambiental en la zona del río Pantepec, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, con la participación de personal especializado y equipos de alta capacidad, indicó en un informe.

La comunicación oficial de la petrolera mexicana en este caso está siendo liderada por la Secretaría de Energía (Sener), lo que en el gobierno anterior no sucedió en situaciones similares.

Pemex apuntó el martes que este derrame se generó a partir de las lluvias intensas en Veracruz. Fue el viernes pasado cuando mediante redes sociales se comenzó a divulgar la afectación al medio ambiente por el hidrocarburo.

¿Qué acciones se están tomando para la limpieza?

Pemex añadió hoy miércoles que operan más de 80 unidades terrestres y fluviales, entre las que se incluye una embarcación especializada en la atención de emergencias clase FIFI II y 5 lanchas, desplegadas para el rastreo, la contención y el acceso seguro a áreas críticas.

Las labores incluyen la instalación de 48 cordones oleofílicos y 13 barreras marinas, así como la recuperación de hidrocarburos en superficie mediante 2 equipos skimmers y 4 equipos de respiración autónoma, apoyados por 11 retroexcavadoras que habilitan brechas y caminos.

Asimismo, en estas labores participa personal y equipo de 4 compañías: A&B, Luza Tecnologías, HB y SIISA. Pemex informó que el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero reanudó operaciones de manera segura, conforme a los protocolos de seguridad.

¿Cuál es el apoyo a las comunidades afectadas?

De forma simultánea y como parte de su compromiso de responsabilidad social, Pemex refuerza el apoyo a las comunidades afectadas por las pasadas lluvias en Cerro Dulce y Congregación Juana Moza, mediante censos, entrega de víveres, labores de limpieza y liberación de escombros, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para maximizar el alcance de estas acciones.

Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades, la protección ambiental y la atención inmediata ante contingencias en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y medio ambiente.