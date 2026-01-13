Sheinbaum apuesta por garantizar derecho a la información

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a garantizar el derecho a las audiencias y adelantó que "ya viene un proceso" para garantizar el derecho a la información.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que hay algunos medios que hacen "golpes mediáticos" y rechazó que haya "prácticas de pasado" del gobierno contra empresas de comunicación.

"Se tiene que garantizar el derecho a las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que ya es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener todas las garantías para que cualquier ciudadano, ciudadana, pueda decir: ´no me estás informando adecuadamente´.

¿Qué medidas propone Sheinbaum para garantizar el derecho a la información?

"Ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo", comentó la Mandataria federal.

Alerta Sheinbaum por fraudes con IA

La titular del Ejecutivo federal indicó que se tiene que generar "algo", ante los fraudes generados con inteligencia artificial.

"Parecen reales. Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial, cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial [...]", dijo.

Denunció que en redes sociales como TikTok hay videos de supuestos integrantes de las Fuerzas Armadas que llaman a atacar al narcotráfico o de ella para invertir en Pemex: "Es un tema a debate, porque es un tema del acceso a la información de los fraudes que se hacen a través de estos esquemas".

"Tiene que regularse mejor para garantizar que la gente sepa que es una información falsa", dijo al llamar al debate porque "la regularización tiene su complicación".

Acciones de la autoridad ante fraudes con inteligencia artificial

Sobre las afectaciones con inteligencia artificial a los actores de doblaje, la Presidenta comentó que ya se avanzó en el tema.