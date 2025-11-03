Estas son las fechas de depósitos de Pensiones del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este 3 de noviembre y hasta el 27 se realizará el depósito de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

¿Qué pensiones se incluyen en este bimestre?

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, las pensiones que se incluyen para este bimestre de apoyo económico son:

- Pensión Mujeres Bienestar

- Pensión Adulto Mayor

- Pensión Discapacidad

- Pensión Madres Trabajadoras

- Sembrando Vida

Los pagos se efectuarán de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que a partir de esa fecha los recursos estarán disponibles.

¿Cuándo comienzan los depósitos?

A partir de este lunes empiezan los depósitos de las Pensiones del Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, encabezado por la presidenta el gobierno federal. El programa beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad.