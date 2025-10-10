Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letras reciben depósito hoy?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Beca Rita Cetina es el apoyo económico bimestral dirigido a los estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país. Es uno de los programas sociales que el Gobierno de México ha implementado y continúa impulsando.

La dispersión de este pago comenzó el día 6 de este mes y terminará el viernes 17 de octubre. Este depósito corresponde al primer pago del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué letras reciben depósito hoy, 10 de octubre?

El Banco del Bienestar junto con Programas del bienestar compartieron el calendario oficial que indica las fechas de los depósitos, de acuerdo con la información compartida, hoy 10 de octubre es turno de los apellidos: "H", "I", "J", "K", "L".

Recuerda que los retiros se podrán hacer en cualquier Banco del Bienestar, presentando el plástico o en los cajeros automáticos, de forma muy sencilla y sin intermediarios.

¿Qué monto recibirán esas letras hoy?

De acuerdo con la información oficial, la Beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico de mil 900 pesos, los cuales se depositan de forma bimestral. Este pago corresponde a los meses de septiembre - octubre, sin embargo, aquellos hogares con dos o más hijos inscritos en programa, podrán recibir 700 pesos extras por alumno.

Por el momento los beneficiados sólo son alumnos de secundaria, pero se planea que para 2026 también estudiantes de primaria puedan recibir la ayuda económica.