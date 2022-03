Deplora AMLO fotos de Bronco preso y pide no vengarse

"Quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno federal, aclarar esto".

"Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas.

No de deben fabricar delitos y al mismo tiempo n debe haber impunidad". En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió que se transparenten los motivos, presenten las pruebas. "Lo que no me gustó y eso lo digo, porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no".

¿Pero se pueden usar para desvirtuar el caso?, se le preguntó.

"Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tienen que ver con la dignidad y como decía el Quijote, por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida" "Lo que hicieron con el Presidente de Honduras, con cadenas entonces no me gustaron las fotos, no debe suceder".