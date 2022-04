Denuncian diputados a AMLO y Morena

LA SENADORA MARIANA GÓMEZ del Campo dijo que no pueden tacharlos de traidores.

En un video difundido en redes sociales, Gómez del Campo expuso que "las y los diputados que votamos en contra lo volveríamos a hacer mil veces. Y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que no iba a generar inversión y crecimiento. Basta de monopolios en México".