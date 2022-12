Denuncian amenazas de muerte por votar a favor de reforma electoral

En conferencia de prensa, señaló que incluso antes de la votación, ella y otros legisladores federales del PT y Morena provenientes de Chihuahua recibieron amenazas.

"Han prometido que hoy que vuelva a Chihuahua me van a ultimar, yo creo que en la política es válido tener disensos y diferencias, pero me parece que llevar el tema a este grado de violencia es completamente equivocado", declaró.

La legisladora acusó a las y los diputados locales del PAN en Ciudad Juárez, Chihuahua, particularmente a la diputada Daniela Álvarez, de ser quienes entregaron los números celulares a los grupos que la han acosado.

"Exijo a la diputada Daniela Álvarez que explique por qué ha difundido los teléfonos particulares de todos nosotros y que se haga responsable por los dichos y amenazas de todos aquellos que están poniendo en riesgo no solo mi integridad, sino también la de mi hijo y la de mi familia", denunció.

Entre las personas que han hecho las amenazas, mencionó los nombres de Marina del Hierro, José Manuel barrio, Irasema Calderón, Ricardo Luján y Eduardo Turati, entre otros.

Aguilar Gil responsabilizó directamente a la diputada Daniela Álvarez, a todos los diputados y diputadas del PAN en Chihuahua, a la gobernadora Maru Campos, y al dirigente del PAN, Marko Cortés, por lo que pueda pasarle a ella y a su hijo.

"Me parece de suma gravedad que a un bebé de 4 meses lo amenacen por una locura que además está ideológicamente cargada y no tiene ninguna razón de ser. En un llamado a Marco Cortés; si este es el país que ustedes quieren, no solamente están demostrando que no saben gobernar, sino que lo único que quieren es violencia", expresó.