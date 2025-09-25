Derriban normalistas puerta de campo militar y queman camión

CIUDAD DE MÉXICO,- Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural "Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, acompañados de centenas de normalistas del País, quemaron un camión frente al Campo militar 1-A y vandalizaron instalaciones.

A 11 años de la noche negra de Iguala, los alumnos y padres llegaron este jueves, a bordo de una veintena de camiones, hasta las instalaciones ubicadas en Avenida Conscripto.

Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los padres, demandó que se conserve la línea de investigación que apunta al Ejército, en tanto no entreguen los 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

"Nos preguntamos, esta institución, ¿de qué privilegio goza en un tema tan emblemático de desapariciones? Que sigue ocultando la verdad. Se sigue burlando del dolor de los padres y madres de los 43, al seguir negando los archivos que hay en poder de la Sedena, por eso compañeros, mientras no tengamos información, mientras las investigaciones no avancen, esta línea que tiene que ver con el Eército Mexicano, para los padres y madres, seguiremos señalando que se tiene que mantener", exigió.

Melitón Ortega, padre de Carlos, acusó que en las recientes reuniones con la Presidenta se comprometieron a entregar líneas de investigación y, hasta ahora, no han tenido actualizaciones.

"En la mesa de trabajo con los padres dijeron que iban a poner líneas de investigaciones, entonces nosotros estuvimos esperando esa información, no hubo tal información y la respuesta que se dio es que está en reserva", dijo.