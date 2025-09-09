Reducción delitos de alto impacto en Ciudad de México durante agosto

Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México han disminuido en un 18% en el mes de agosto de este año, comparándolos con el mismo periodo del año pasado, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el informe del Gabinete de Seguridad de este martes.

Además, los delitos de alto impacto en el acumulado de enero a agosto de este año, comparándolo con el mismo periodo del año 2024, han presentado una reducción del 12 %.

Brugada explicó que la meta es acabar con la violencia a través de la atención a las desigualdades en la capital.

"El objetivo final es la erradicación de la violencia y también tiene que ver con la reducción de las desigualdades y erradicar la impunidad en la Ciudad de México", afirmó la jefa de Gobierno.

Entre los datos destacados, se aseguró que el pasado mes de agosto fue el "más seguro", en el registro del mismo periodo del año 2012.

Feminicidios a la baja

Por su parte, la fiscal de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján informó que los feminicidios en la Ciudad de México han ido a la baja y cada vez con más casos judicializados.

"Específicamente en feminicidio, podemos verificar que la tendencia continúa; es decir, tenemos menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados", aseguró Alcalde.

La reducción de los casos registrados de enero a agosto del 2024, comparándolos con el mismo periodo del presente año representa una baja del 46.8 %.

Y es que según datos de la fiscal Alcalde, el acumulado de enero a agosto del año anterior fue de 47 casos de feminicidios, mientras que en el mismo periodo de este año fue de 25 casos.

Bertha Alcalde dijo que en el caso de una mujer que fue encontrada sin vida dentro de un hotel en la alcaldía Benito Juárez, el pasado fin de semana, la investigación va avanzando.