Comienzan a llegar a EU de reos mexicanos

Poco antes de las 17:00 horas comenzó el arribó a algunas ciudades de parte de los delincuentes que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos.

De acuerdo a información obtenida, los reos fueron enviados a diferentes ciudades de la "unión americana" ya que eran solicitados por autoridades de varios condados.

¿Quiénes son los delincuentes extraditados?

Se dio a conocer que Ricardo González Sauceda, conocido como "El Ricky" e integrante del Cartel del Noreste fue llevado a San Antonio, Texas.

Daniel Alfredo Blanco Joo, apodado "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI, fue enviado a Houston, Texas.

Así mismo Pedro Inzunza Noriega, "El Señor de la Silla" y Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", ambos pertenecientes al cártel de "Los Beltrán Leyva", fueron trasladados a San Diego, California.

Con destino a Dulles, Washington se trató de Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder de Los Deltas, célula del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Acciones del gobierno mexicano en la extradición

Basados en la estadística, con este envío de reos a los Estados Unidos se tiene una sumatoria de 92 criminales extraditados, los cuales han sido solicitados bajo el argumento que "son amenaza si continuaban en el país".