Detienen a agresor serial de mujeres

Cumplió una sentencia por violación y robo, pero volvió a las calles para agredir.

Ayer fue detenido José de Jesús Echeverría Barriga, de 33 años, por presuntamente atacar sin motivo a mujeres en Hacienda San José y otras colonias cerca del ITESO, en Tlaquepaque.

La Fiscalía informó que fue arrestado en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco.

Se le acusa de atacar a cinco mujeres. El primer caso ocurrió el 13 de junio, lo demás se registraron los días 3, 10, 23 y 29 de julio, entre las 19:00 y las 22:00 horas.

La dependencia encargada de investigar identificó que usaba ropa oscura, un chaleco color azul con reflejantes y botas con casquillo, además de una mochila color negro con tres franjas blancas.

José de Jesús traía algunas de estas prendas cuando fue detenido.

Presuntamente elegía a mujeres sin compañía y en zonas oscuras.

La Fiscalía aseguró que fue identificado con trabajo de inteligencia y vigilancia en un radio de 15 kilómetros. Así como patrullaje encubierto a pie.

El sospechoso traía droga e intentó ofrecer dinero para ser liberado, por lo que será acusado también de cohecho.

José de Jesús fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía para ser reconocido por sus víctimas y se busca llevarlo ante un juez.

De acuerdo con registros periodísticos, él fue detenido a sus 18 años, en 2011, en la Colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara, por violar a una joven y robarle su teléfono.

Las autoridades lo relacionaron entonces con cuatro ataques más.

En 2013 fue sentenciado a 14 años de prisión.