Si puedo, voy a debate electoral.- Delfina Gómez

Molesta por la insistencia de los reporteros por su participación, criticó que habiendo tantas notas y necesidades agobiantes en la entidad, estén preocupados por su asistencia al debate.

"No tengo miedo porque jamás he hablado con mentiras, lo que he dicho lo sostengo", fue lo primero que argumentó al tomar el micrófono frente a decenas de simpatizantes reunidos en una bodega.