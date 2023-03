Acusan agentes del INM en Juárez: 'delegado se pasea'

Cd. Juárez, México

"Están detenidos los oficiales que estaban en custodia, pero los que dan la instrucción no están ahí; aquí el delegado se pasea y el comisionado, y son los que están causando esta deficiencia, que se investigue, que se investigue el procedimiento que están instruyendo", demandó Hirosaky López, agente que dijo trabajar en el INM desde hace 30 años.

Los inconformes dijeron que no quieren ser parte de las irregularidades que tiene el actual Gobierno, por lo que pidieron a los medios de comunicación dar a conocer lo que realmente estás pasando.

"Lo que está pasando aquí adentro", dijo otro agente de apellido Molina, quien compartió un audio de la hija de uno de sus compañeros detenidos en el que expresa haber recibido amenazas para que no hable públicamente porque "si no le iría peor a su padre".

Al ser cuestionado respecto a de quién era las amenazas, dijeron desconocerlo.

"Pero simplemente para que vean cómo nos sentimos desprotegidos, en vez también de ver por las condiciones laborales de nosotros y las condiciones en que se dio esta tragedia, los están crucificando, los están haciendo ver cómo los únicos culpables cuando no tuvimos capacitación para tratar con estas contingencias, cómo accionar rápido, las capacitaciones la verdad son nulas", aseveró el agente.

Los trabajadores del INM denunciaron también carencias en las instalaciones de la dependencia federal.

"Independientemente de la capacidad que tengamos, hay que tomar en cuenta que no hay insumos, no habían los extintores, estaban caducados, no teníamos agua para darles de tomar, mucho menos agua para apagar un incendio", mencionó.

"Vean las carencias que tiene este instituto, pregúntenselas a ellos (se refiere a otros agentes que estaban en la manifestación), nosotros para tomar el agua tenemos que comprar el agua que consumimos durante el día".

La Secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, informó el miércoles que se tienen identificadas ocho personas como probables responsables de los hechos registrados el lunes pasado, entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada.

Un incendio registrado en las instalaciones del INM en el Puente Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal, dejó como saldo 39 migrantes muertos.