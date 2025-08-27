Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis

La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio del abogado Rafael Arturo Vila Chávez, hermano del delegado de la FGR en Guanajuato, Alejandro Vila Chávez, asesinado a balazos la noche del martes en el municipio de Pichucalco, colindante con el estado de Tabasco.

El homicidio fue cometido dentro del restaurante "The Italian Coffee" de Pichucalco, en la región norte de Chiapas, donde la víctima fue sorprendido por un hombre que le disparó y huyó de inmediato del sitio.

De acuerdo con versiones, el de anoche no fue la primera agresión contra la víctima, había sobrevivido a dos ataques.

El primero fue en noviembre de 2022, donde fue herido; el segundo, en noviembre de 2023, del que salió ileso cuando viajaba en una camioneta blindada.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Rafael N, "por hechos ocurridos en el municipio de Pichucalco".

Las diligencias de investigación continúan, señaló y se ha logrado acreditar que el agresor fue una sola persona, proveniente de Tabasco. Las acciones operativas las realizan más de 250 agentes en tareas de investigación e inteligencia, precisó.