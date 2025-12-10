Hallan muerto en Guanajuato a delegado del PT en Michoacán

El delegado distrital del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán, Agustín Solorio Martínez, fue encontrado muerto en el estado de Guanajuato, informaron autoridades de seguridad en la entidad.

Agustín Solorio, también exdiputado local, fue reportado como desaparecido el pasado viernes 5 de diciembre y desde entonces, nada se sabía de su paradero.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Agustín Solorio?

Las investigaciones referían que su última ubicación había sido en el estado de Jalisco, ya que, al parecer, se dirigía hacia Guadalajara.

Las fuentes consultadas no detallaron el lugar preciso del hallazgo del cuerpo de Solorio Martínez ni la manera en la que fue asesinado, pero indicaron que se encontraba al interior de su camioneta.

Reacciones tras el homicidio de Agustín Solorio Martínez

Diputados locales, dirigentes partidistas, sacerdotes, empresarios y organizaciones sociales condenaron el homicidio y pidieron a las autoridades una exhaustiva investigación que los lleve a los responsables de este hecho criminal.

Detalles de la investigación sobre el caso Solorio

Las autoridades continúan trabajando en el caso para esclarecer los hechos y dar con los culpables del homicidio de Agustín Solorio Martínez.