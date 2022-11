Defiende y elogia Adán ¡a Enrique Alfaro!

Durante una reunión con el Congreso del estado, el funcionario hizo un llamado a todos los actores políticos para unirse en torno al Mandatario local y no regatearle nada.

"Yo quiero iniciar agradeciendo la presencia, pero reconociendo el trabajo, la dedicación del Gobernador del hermoso estado de Jalisco, de Enrique Alfaro. Y hacer no nada más reconocimiento a su trabajo sino hacer un exhorto. En los tiempos que se viven actualmente y que son complicados, en términos generales para el País, se impone el espíritu de la reconciliación, se impone construir entre todos la tan necesaria unidad", dijo.

"Y aprovecho que están aquí, en el pleno de este Congreso, en el cual coinciden diferentes expresiones políticas, para hacerles no un exhorto, porque un mortal como yo no puede exhortar a los legisladores locales, pero sí un llamado a que estemos unidos en torno al Gobernador, que no le regateemos nada.

Tras ratificar el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador con Jalisco, el político tabasqueño aseguró que existe voluntad de la federación de trabajar en unidad y coordinación con el Gobierno local.

"Por el bien de Jalisco y por el bien del País. Muchas gracias Enrique", expresó, consiguiendo el aplauso de los presentes en el encuentro.

Desde que inició su recorrido por los congresos estatales, para promover la aprobación de la reforma que garantice la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, el titular de Segob ha sido particularmente crítico con Alfaro.

En decenas de discursos y entrevistas ha echado en cara al Mandatario que se negara a convencer a senadores de Movimiento Ciudadano (MC) para sacar adelante la reforma constitucional.

Incluso, a pregunta expresa, ha señalado que cuando se habla de "baños de sangre", Jalisco es uno de los estados que le vienen a la mente.

Esta noche, al llegar a la entidad, el titular de Segob salió en defensa de Alfaro. El funcionario fue cuestionado sobre si ha fracasado la estrategia de seguridad implementada por la Administración estatal.

En respuesta, consideró que el problema de la violencia y la inseguridad es producto del abandono de varias décadas y no una crisis generada durante el Gobierno de Alfaro.

"No, no han fracasado, yo creo que es necesario aplicarnos, no es un asunto fácil, pues ni modo que Alfaro se haya inventado la inseguridad, esto no surge por generación espontánea, todo es una herencia de varias administraciones; es que ahora se olvida el pasado", dijo.

- Pero ya llevan cuatro años, se le insistió.

- "Por eso, ya llevamos cuatro años, pero Jalisco, al igual que el País, 60 años de abandono, no es generación espontánea la crisis de inseguridad, no se la inventaron".

- ¿Estuvo siempre en el abandono Jalisco?

- "Pues claro, claro que sí, el País entero, el País estaba en pedazos y se ha tratado de reconstruir y se está reconstruyendo, por eso hay una estrategia para combatir la inseguridad desde la raíz, atender las causas, respondió.

El Secretario sostuvo que no existen rencillas con Alfaro y reveló, sin dar detalles, que ya sostuvo una reunión previa con el Gobernador.

"Yo no tengo ningún malentendido con el Gobernador, tenemos diferencias de opinión en algunos asuntos, pero no son malentendidos. Jalisco es una situación complicada en materia de seguridad que hay que atender los tres órdenes de Gobierno y a eso venimos, a ratificar el compromiso", manifestó.

Sigue la pasarela

El político tabasqueño adelantó que continuará con su gira por los estados del País, a pesar de que la Cámara de Diputados ya realizó este martes la declaratoria de constitucionalidad de la reforma para la permanencia de las fuerzas armadas.

Anunció que este miércoles estará en Yucatán, el jueves en Zacatecas, el próximo lunes en Guanajuato y el martes en Morelos y Campeche.