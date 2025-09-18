Defiende Claudia integridad del expresidente AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no saben qué tan atrás venía la colusión de miembros de la Marina con el combustible ilícito.

Durante su mañanera, la Mandataria federal cuestionó que se acuse al ex Presidente López Obrador y afirmó que su Gobierno se enteró del tema en marzo.

"Estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año a partir de un buque que llega a Tampico. Ahí es donde la propia Marina, como lo dijo el... y otro de Aduanas, etcétera, se dan cuenta y levantan la denuncia, porque ya estaba ocurriendo en marzo de este año, estábamos nosotros en el Gobierno, llega el buque y ahí inician las investigaciones", recapituló Sheinbaum.

"Ahora han dicho mucho que si el Presidente López Obrador (sic), que si sus hijos, bueno hasta sus hijos ahora otra vez.

"Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos, lo que sí podemos decir es que el Presidente López Obrador (sic) es un hombre íntegro y eso lo sabe el pueblo de México".

"Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso".

La Presidenta afirmó que la Fiscalía General de la República debe hacer las investigaciones.

"La Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es el responsable (sic) de las investigaciones".

"Siempre lo he dicho, cuando hay un, cuando se encuentra que hay algún miembro del Gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo".

Agregó que la FGR debe llegar al fondo y saber cuántas empresas estuvieron involucradas.

"Pero la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar al fondo, ¿cuántas empresas estuvieron involucradas? Porque ya no están llegando buques evidentemente, con combustible ilícito, ¿qué empresas compraban ese combustible ilícito?", expresó Sheinbaum.

La Mandataria reiteró que el contrabando de combustible lo encontraron en marzo de este año.

"Este contrabando de combustibles lo encontramos ahora en marzo de este año, en marzo de este año, y de ahí vienen las investigaciones", dijo.







