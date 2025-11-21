OPLEs defienden su permanencia

Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), defendieron la continuidad de dichos órganos, ante el riesgo de desaparecer en la reforma electoral que está a debate en el Congreso.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Al participar en el Foro "Fortalecimiento Democrático y el Desarrollo de Procesos Electorales desde la Responsabilidad local", advirtieron que su desaparición provocaría "caos electoral" en México.

Ante diputadas y diputados integrantes de la Comisión Político Electoral de la Cámara de Diputados, la titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, argumentó que los OPLEs han garantizado estabilidad y legalidad en los procesos electorales de todo el país.

"Nosotros no estamos defendiendo un cargo, nosotros estamos defendiendo en el que creemos, defendemos principios, creemos en estos principios rectores que se dieron con nuestra constitución cuando se configuró esta nación, creemos en el federalismo, creemos en el sufragio efectivo, creemos en la objetividad y en la legalidad y eso es lo que defendemos desde cada una de nuestras trincheras", señaló.

¿Qué funciones tienen los OPLEs?

La Presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, sostuvo que los OPLEs no duplican las funciones del INE, sino que permiten trabajar de manera coordinada.

"Son necesarios porque la magnitud y multitud de los cargos locales vuelven materialmente imposible una organización centralizada, porque son instituciones probadas que arrojan resultados positivos demostrables y porque son portadores de novedades democráticas, más allá, y más adelante incluso que la Federación en materia de género, de inclusión indígena, de reconocimiento de migrantes, innovación tecnológica entre otras muchas", indicó.

En su oportunidad, Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del OPLE de Puebla, explicó que entre las funciones de los institutos electorales locales, destaca el registro de candidaturas, supervisar el proceso electoral local, ejercer la función de oficialía electoral para actos de naturaleza electoral y llevar a cabo el cómputo de votos, así como garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral en su estado.