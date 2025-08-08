Aseguran playeras pistas de Tigres

En un operativo múltiple que se realizó de manera simultánea en esta ciudad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decomisó ayer más de mil 800 prendas piratas del Club de Futbol Tigres, con un valor superior a un millón de pesos.

Santiago Nieto, titular de IMPI, explicó que la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó la denuncia y al indagar lograron ubicaron seis comercios formales ubicados en Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Juárez.

Entre los negocios está la tienda El Nuevo Mundo, que se localiza en la calle Padre Mier del Centro de Monterrey.

El operativo inició a las 12:00 horas y concluyó cerca de las 15:00 horas, y no fue necesario que las tiendas cerraran, explicó personal de IMPI.

"Los operativos tuvieron como finalidad asegurar toda aquella mercancía apócrifa que ostenta la marca Tigres UANL y diseño, debidamente registradas ante el IMPI, y de las cuales la UANL y el Club de Futbol Tigres son los titulares de la marca", señaló IMPI en un comunicado.

"Se aseguraron principalmente productos textiles como playeras, jerseys, pants, bufandas, mochilas, guantes de futbol, entre otros artículos deportivos".

En total IMPI decomisó mil 865 piezas de mercancía apócrifa de la marca Tigres, con un valor de un millón 123 mil 236 pesos.

Personal de El Nuevo Mundo explicó que el producto fue comprado a un proveedor, mientras que su área jurídica prefirió esperar a que el proceso avance para hacer comentarios.