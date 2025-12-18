Secretaría de Marina asegura 96 kg de droga psicodélica en Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina- Armada de México lograron asegurar en el recinto portuario de Veracruz un total de 96 kilogramos de presunta N, N-dimetiltriptamina (DMT), un potente alcaloide psicodélico, parte de la familia de las triptaminas, que produce experiencias alucinógenas intensas.

Detalles del decomiso de DMT en Veracruz

En coordinación con la Aduana Marítima de Veracruz, los agentes navales descubrieron el cargamento destinado para su exportación desde el recinto portuario. El informe oficial detalla que fue gracias a una inspección de rutina durante la cual elementos navales aplicaron los protocolos correspondientes a mercancía declarada como "mimosa cortada seca", como lograron ubicar el cargamento.

Al realizar análisis de laboratorio a las muestras de la mercancía, se obtuvo resultado positivo a la sustancia química N, N-dimetiltriptamina (DMT), psicotrópico que se encuentra de forma natural en la corteza de la raíz de la planta conocida como mimosa.

Acciones de la Secretaría de Marina en el puerto

La Secretaría de Marina recordó que sustancia se encuentra en la lista I del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971. El material hallado fue puesto a disposición ante las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.