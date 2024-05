Llama Luis Donaldo a Máynez a declinar a favor de Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Luis Donaldo Colosio Riojas ha abogado este lunes por la "posibilidad" de que su compañero de filas, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, decline en favor de Xóchitl Gálvez para construir una oposición fuerte que haga frente a la situación que atraviesa México. Así lo ha declarado en conversación con la periodista Azucena Uresti: "Si [Álvarez Máynez] está interesado en esa construcción, sería una posibilidad. Si quiere continuar con esto hasta el final pues se lo habremos de respetar, yo también seré respetuoso con la decisión de todos los candidatos", ha señalado ante la pregunta explícita de si debería ceder ante el bloque del PAN, PRI y PRD. Preguntado Máynez después en Yucatán por este asunto ha dicho: "No tengo ingenuidad para ver de qué se trata [lo que está pasando]. Hay desesperación".

Luis Donaldo Colosio Riojas





ALEGA EN PRO DE OPOSICIÓN

Justo cuando Movimiento Ciudadano está esgrimiendo encuestas que señalan su crecimiento electoral y que podrían, dicen, situarle en segundo lugar por detrás de la candidata morenista Claudia Sheinbaum y dejar en el tercer puesto a Xóchitl Gálvez, Colosio, uno de los políticos con más nombre en México y de mayor simpatía entre los seguidores de Movimiento Ciudadano, ha hecho un alegato en pro de una oposición unida que pueda hacer frente al actual gobierno y su candidata a la presidencia. "Ya cuando surgieron las precampañas hice un llamado a la cordura por parte de la oposición, para que quien estuviera abajo en las encuestas declinara por quien estuviera arriba para dar una oportunidad de construir una oposición responsable y sigo manifestando ese llamado a ambos candidatos", ha afirmado en Radio Fórmula este lunes.





PIDE ACOMPAÑAR A LA VIEJA POLÍTICA

No se conocen por ahora encuestadoras independientes que sitúen en segundo lugar a Movimiento Ciudadano, por lo que la interpretación de sus palabras parece inequívoca: Colosio pide a su compañero de partido que reme en la misma dirección de Fuerza y Corazón por México, abandonando, eventualmente, su candidatura por Movimiento Ciudadano o prestando sus apoyos de alguna manera a la "vieja política", como han dado en llamar a los panistas y priistas en el partido naranja.

Sin embargo, Máynez se resiste a esta posibilidad. Este fin de semana retaba a la candidatura de la alianza del PRI y del PAN. "Si no están en el tercer lugar, ¿por qué me atacan?", preguntaba, lanzando la idea de que Movimiento Ciudadano ya ha conquistado el segundo puesto en la contienda electoral que se celebrará el 2 de junio. Un mensaje reciente de Máynez en sus redes sociales acusa al frente de falsedad": "Hoy publican una noticia falsa en la que dicen que, supuestamente, Colosio me pide declinar. Cada día están más desesperados, entre más guerra sucia, más lo confirman: están en el 3º puesto".





ENCUESTAS CIUDADANAS

Sin embargo, esa aseveración no vienen avalada por los sondeos conocidos, por lo que las palabras de Colosio parecen no dejar duda alguna de que quien debe declinar es su propio partido. Las encuestas ciudadanas sobre las posibilidades de Movimiento Ciudadano en las elecciones siempre colocaron a Colosio como el candidato mejor posicionado para sumar fuerzas en su partido contra el gobierno actual y su candidata. Pero él mismo renunció pronto a encabezar el cartel naranja y se volcó en apoyar a la aspirante a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, como su sucesora en ese cargo y a promover su propia candidatura al Senado.





´Ahijado de Salinas´

- A menos de un mes de que las urnas arrojen un resultado, las palabras de Colosio suponen un inquietante punto de inflexión en la esperanza y los resultados electorales de su partido

- Máynez ataca diciendo que este fin de semana una candidata de la coalición opositora ha llamado a Colosio "ahijado de Salinas".

- Y su equipo de campaña está sacando comunicados con otras declaraciones de Colosio en las que critica al resto de la oposición, en lo que parece un intento por apagar el fuego que han ocasionado las palabras del hijo del malogrado candidato a la presidencia de México

- Preguntado Máynez esta mañana en Yucatán, ha querido interpretar las palabras de Colosio como un llamado a que sea Xóchitl Gálvez "quien decline de una vez por todas por la oposición que va creciendo. Hay mucha trampa", ha señalado

- "Colosio tiene muy claro lo que quiere para el país", ha añadido. "¿Cómo va a declinar el que va ganando?".