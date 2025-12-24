2025 el año más lluvioso en la Ciudad de México

El año que está por concluir estuvo marcado por episodios de lluvias extraordinarias que provocaron inundaciones, socavones y severas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, situación que llevó a la administración capitalina a emitir una declaratoria de emergencia para atender los daños ocasionados por estos fenómenos.

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre —fecha en la que concluyó formalmente la temporada de lluvias— se registró un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos de precipitación pluvial, lo que convirtió a 2025 en el año más lluvioso de los últimos 40 en la capital del país.

¿Qué declararon las autoridades sobre las lluvias?

Durante este periodo, las autoridades activaron en cinco ocasiones la alerta púrpura, el nivel más alto del Sistema de Alerta Temprana, que se emite ante la posibilidad de lluvias intensas o torrenciales superiores a los 70 milímetros. En prácticamente todos los casos, los eventos fueron catalogados como atípicos por su intensidad y alcance.

La primera activación ocurrió el 29 de junio en la alcaldía Álvaro Obregón, tras el desbordamiento de la presa Becerra "C" provocado por un taponamiento de basura. Posteriormente, la alerta se reactivó el 9 de agosto en la misma demarcación y el 10 de agosto en Cuauhtémoc, donde se registraron las afectaciones más graves en la zona Centro, con una precipitación de más de 24 millones de metros cúbicos de agua y un récord histórico de 84.5 milímetros medidos en el Zócalo capitalino.

Impacto de las lluvias en la comunidad capitalina

Eventos similares se repitieron el 2 de septiembre en Gustavo A. Madero y el 10 de septiembre en Tlalpan, lo que evidenció la magnitud de las lluvias en toda la ciudad. Ante este escenario, el pasado 11 de diciembre, la Jefatura de Gobierno publicó una declaratoria de emergencia para agilizar la atención y reparación de daños derivados de inundaciones y socavones ocasionados por las lluvias atípicas registradas a lo largo de 2025.