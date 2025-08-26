Fernández Noroña Reconoce Compra de Casa de 12 MDP

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que toda su información patrimonial se encuentra en su declaración pública, esto luego de que se reveló que el senador cuenta con una casa de 12 millones de pesos.

Por medio de su cuenta de X, el morenista afirmó que la casa que rentaba en Tepoztlán la está pagando a crédito y reiteró que la información es de consulta pública.

El pasado lunes 25 de agosto Eme Equis reveló que el Fernández Noroña cuenta con una propiedad de 1201 metros cuadrados valuada en 12 millones de pesos.

La revista digital también detalló que, de acuerdo con las declaraciones del senador, la casa fue adquirida con un crédito hipotecario.

Del mismo modo encontró que en 2023 también adquirió un Volvo valuado en 650 mil pesos, además de un adeudo de 1 millón de pesos por un préstamo bancario.