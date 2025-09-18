Sheinbaum niega aumento de impuestos y critica al PRIAN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que "cambio en la dinámica" en retenciones y devoluciones a la hora de presentar la declaración fiscal.

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo descartó un aumento de impuestos y acusó que "el PRIAN" ha dicho que su gobierno se quiere robar los ahorros de los cuentahabientes.

"No hay aumento de ningún tipo, la única diferencia que se planteó ahora es que normalmente, cuando viene la declaración fiscal, ahí se retiene el impuesto a la hora de la declaración, y ahora lo que se plantea es que sea retenido y se devuelva a la hora de la declaración.

"Es nada más cambiar la dinámica de cómo se está haciendo ahora; en vez de que se haga al final, se hace desde el principio y se devuelve a la hora de la declaración de impuestos", explicó.

Insistió en que no hay aumentos, ni mayor retención, ni mayores impuestos: "Nada que ver, es en la parte de las cuentas que tienen que ver con los fondos de inversión, cambia la dinámica de cómo se retiene y cómo vuelve ese impuesto, eso es todo, pero no hay nada que tenga que ver con mayor impuesto".







