Yesenia Méndez Rodríguez queda en libertad tras declarar ante el MP

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo, fue puesta en libertad, tras declarar ante el Ministerio Público local sobre el caso del exalcalde de Uruapan, que cumplió dos meses.

La mujer, actual secretaria particular de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, colocó un mensaje en una red social en el que señaló: "Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia".

¿Qué declaró Yesenia Méndez Rodríguez ante el MP?

Fuentes judiciales confirmaron que Méndez Rodríguez quedó en libertad anoche, luego de ser requerida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para declarar sobre el asunto.

Pese a que no contaba con orden de aprehensión, autoridades federales la reportaron como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, donde se informó el lugar y hora de su supuesta captura, así como la autoridad en la que estaba a disposición.

Detalles sobre la detención de la secretaria de Uruapan

Cabe destacar que, pese a no contar con mandamiento judicial en su contra, la Fiscal General del Estado de Michoacán nunca aclaró la calidad en la que Yesenia Méndez Rodríguez fue requerida.

Ninguna autoridad tanto estatal como municipal se ha pronunciado al respecto.

Reacciones tras la liberación de Yesenia Méndez Rodríguez

Ayer trascendió que la servidora pública de Uruapan fue detenida por supuestamente filtrar información sobre los movimientos del alcalde Carlos Manzo, asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en noviembre del año pasado.