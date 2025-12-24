Retiran impuesto a videojuegos violentos

La decisión de retirar el impuesto a los videojuegos considerados violentos incluido en el Paquete Económico 2026 fue anunciada este martes por el Gobierno federal, lo que representa un giro en una de las propuestas fiscales más debatidas del próximo año. El gravamen de 8% estaba previsto para aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 a títulos físicos y digitales clasificados como no aptos para menores.

¿Qué motivó la decisión del Gobierno sobre el impuesto?

La medida había sido aprobada por el Senado con el objetivo de desincentivar el consumo de contenidos violentos y recaudar recursos, bajo un esquema similar al aplicado a productos como el tabaco o las bebidas azucaradas. Sin embargo, la iniciativa generó críticas por la falta de claridad en aspectos clave, como la definición de videojuegos violentos, la base imponible y su aplicación en plataformas digitales y servicios de suscripción.

Legisladores de oposición y representantes del sector advirtieron que el impuesto estigmatizaba a la comunidad gamer y carecía de sustento técnico. Señalaron además que no existía evidencia concluyente que vinculara directamente el consumo de videojuegos con el aumento de la violencia real, y alertaron sobre un posible impacto negativo en una industria en crecimiento.

Impacto de la industria de videojuegos en México

México es actualmente el principal consumidor de videojuegos en América Latina y el décimo a nivel mundial. La industria genera más de 2 mil 300 millones de dólares anuales, cuenta con más de 76 millones de jugadores activos y ha impulsado la creación de decenas de empresas desarrolladoras en los últimos años, consolidándose como un sector relevante para la economía y la innovación tecnológica del país.

Reacciones de legisladores y la comunidad gamer

Al explicar la decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el impuesto no se aplicará debido a su inviabilidad técnica. "Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿quién va a determinar esa circunstancia?", afirmó. Añadió que, en lugar del gravamen, se impulsarán campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes para promover la construcción de la paz y el uso responsable de este tipo de contenidos.