Decisión ´histórica y patriota´ el aval de la SCJN a la ley

"No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el período neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores. Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos. Por eso estoy muy contento", ha afirmado el presidente, que en cualquier caso ha adelantado que no renuncia a la opción de reformar la Constitución.

AHORA VIENE LA CONSTITUCIONAL

"Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad que con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar a esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz", ha continuado. "Fue por eso un triunfo, hay quienes apostaban a favor de las empresas, lo que hubiese significado cancelar la posibilidad de controlar el precio de la luz. Si no se hubiese logrado lo de ayer, las empresas iban a aumentar el precio de la luz, lo que está sucediendo en Europa".

Uno de los países que intentó hasta el final negociar algunos aspectos de la ley eléctrica para proteger sus inversiones fue Estados Unidos. El cambio legal es uno de los principales motivos de tensión con la Casa Blanca y el mismo jueves el embajador en México, Ken Salazar, había advertido a través de un comunicado de las consecuencias. "El Gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto, nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión", había avisado Salazar, quien, al igual que muchos expertos, considera que la ley incumple el tratado comercial entre ambos países y Canada, el T-MEC.

López Obrador ha respondido con la misma moneda. "Él habla de que puede haber acciones de tipo jurídico. Nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente", ha manifestado el presidente. En su opinión, la ley eléctrica no supone la violación a ningún tratado comercial, agregando incluso que él no se ha planteado llamar a la puerta de organismos internacionales para formular denuncias contra Estados Unidos, por ejemplo, en materia de migración.