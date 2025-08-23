Óscar Valdez apuesta por Marco Verde como el futuro del pugilismo tricolor

Una de las máximas promesas del boxeo mexicano es Marco Verde, quien se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024, y que recientemente saltó al profesionalismo. Su rodaje profesional es de solamente dos peleas, pero Óscar Valdez lo visualiza como la próxima cara del pugilismo tricolor.

El excampeón de peso pluma de la OMB fue directo con su pronóstico sobre el futuro del medallista olímpico, a quien coloca como el sucesor de Saúl "Canelo" Álvarez.

"La cara del boxeo va a ser Marco Verde. Tiene las credenciales para llegar a serlo, el cielo es el límite para él. Después del 'Canelo', yo creo que sigue él".

Marco Verde decidió firmar con el "Canelo Team" para arrancar su camino en el profesionalismo, por lo que su debut se dio en la pelea de Saúl Álvarez frente William Scull en Riad, Arabia Saudita en el mes de mayo.

Su rival fue el regiomontano Míchel Galván Polina, a quien terminó venciendo por nocaut técnico después de mandarlo a la lona en tres ocasiones y de esta forma firmó su primer triunfo como profesional.

Para conseguir su segunda victoria se subió al ring contra Cristian Camilo Montero. En esta ocasión, el originario de Culiacán se impuso gracias a las tarjetas de los jueces, que le dieron la victoria 60-54.

Verde se prepara para su tercer combate, pactado para el 13 de septiembre frente el puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt. Marco será parte de la cartelera de la pelea de "Canelo" vs Terence Crawford, donde busca aumentar su récord a 3-0 para mantenerse invicto.