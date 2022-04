Debanhi pudo ser víctima de trata, señala extitular de la Secretaría de las Mujeres de NL

Al referirse, en el medio español, al caso de la estudiante de la UANL, de 18 años, desaparecida la madrugada del 9 de abril y encontrada muerta por contusión profunda de cráneo, la semana pasada, en una cisterna en un motel de Escobedo, dijo que tal vez fue víctima de personas que la engañaron para que acudiera a una reunión.

"Con todos esos datos dispersos, que de pronto no podemos hacer gestión de datos, es realmente difícil saber a ciencia cierta qué está pasando. ¿Qué sabemos? Que hay reportes desde hace muchos años de grupos que operan en la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes y niños.

"Sabemos que hay fiestas clandestinas y que muy probablemente en una de ellas estuvo Debanhi, donde invitan chicas con sus amigos y amigas y muchas veces van engañados y no saben a qué tipo de fiestas van. Y después si tienen suerte, no se defienden, tal vez las dejan ir, y después, las vuelven a invitar y si no quieren ir las presionan, las amenazan y las intimidan", señaló.

En el podcast "Al habla con Warkentin" El ´caso Debanhi´: ¿por qué se mata a las mujeres en México?, quien fuera funcionaria estatal desde el inicio del sexenio, en octubre, hasta el 12 de abril cuando renunció al cargo, explicó que la crisis de violencia contra las mujeres se veía venir, pues hay investigaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de El Colegio de la Frontera Norte y Ciesas, y, de manera empírica, en los refugios, se observa que el fenómeno ocurre todos los días.

Al abundar de la descoordinación de cifras, dijo que no existe un conteo preciso para definir cabalmente qué pasa sobre este fenómeno ya que, un lado está el registro de llamadas de emergencia al 911 y por otro el de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de los colectivos que buscan a sus familiares.

Para explicar las causas por las que renunció a la Secretaría de las Mujeres, dijo que siempre ha desarrollado un instinto para mantenerse segura, y empezó a ver situaciones que "no coincidían".

Encontró que el sistema de justicia no está hecho para responder a las necesidades de las víctimas y afirmó que la justicia necesita avanzar más rápido que lo que puede el estado.