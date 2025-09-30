DEA incauta drogas del CJNG en EE. UU.La Administración para el Control de Drogas decomisó una gran cantidad de drogas al Cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) reportó haber decomisado la semana pasada en Estados Unidos decenas de toneladas de drogas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que según datos de precios locales pudieran estar valuadas en al menos mil 450 millones de dólares, es decir, unos 29 mil millones de pesos.
